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Захарова прокомментировала слова Порошенко об «отмене» США встреч с Россией
19 февраля 2019, 18:09 • 153 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко о том, что США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.
РИА Новости
«Теперь вопрос: кто врёт? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс, или Пенс наврал Порошенко? Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались», — написала она в Facebook.
Ранее Порошенко сказал, что руководство США «из-за акта агрессии в Керченском проливе» отменило все встречи с россиянами.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны вместе с находившимися на борту украинскими моряками.
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