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Захарова прокомментировала слова Порошенко о «планах» России относительно регионов Украины

02 декабря 2018, 21:39  •  101 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова украинского лидера Петра Порошенко о «планах» России относительно Мариуполя и Бердянска.
 
© Сергей Мамонтов РИА Новости
 

«После того как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала она.

Ранее Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские Бердянск и Мариуполь.

В свою очередь, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал не идти на поводу у Киева, который, по его словам, пытается втянуть Германию в военное противостояние с Россией. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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