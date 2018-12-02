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Захарова прокомментировала слова Порошенко о «планах» России относительно регионов Украины
02 декабря 2018, 21:39 • 101 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова украинского лидера Петра Порошенко о «планах» России относительно Мариуполя и Бердянска.
© Сергей Мамонтов РИА Новости
«После того как Порошенко заявил о том, что «Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск», можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», — написала она.
Ранее Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские Бердянск и Мариуполь.
В свою очередь, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал не идти на поводу у Киева, который, по его словам, пытается втянуть Германию в военное противостояние с Россией.
Подробнее о ситуации — в материале RT.
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