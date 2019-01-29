Захарова прокомментировала слова Порошенко о «холодном мире» с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией, отметила, что у него был шанс, но он им не воспользовался.

«У Порошенко был шанс на глобальный мир (как внутри страны, так и в мире) — выполнение Минских соглашений», — цитирует РИА Новости дипломата.

По её словам, глава государства «им не воспользовался».

«Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — отметила она.

Ранее Порошенко в ходе выступления на форуме в Киеве объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Перед этим он заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.

Позднее Захарова прокомментировала появление фотоколлажа с Порошенко и президентом России Владимиром Путиным на экранах в ходе форума.