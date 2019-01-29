|
Захарова прокомментировала слова Порошенко о «холодном мире» с Россией
29 января 2019, 18:24 • 134 • Украина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией, отметила, что у него был шанс, но он им не воспользовался.
Reuters
«У Порошенко был шанс на глобальный мир (как внутри страны, так и в мире) — выполнение Минских соглашений», — цитирует РИА Новости дипломата.
По её словам, глава государства «им не воспользовался».
«Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него», — отметила она.
Ранее Порошенко в ходе выступления на форуме в Киеве объявил о выдвижении на второй президентский срок.
Перед этим он заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.
Позднее Захарова прокомментировала появление фотоколлажа с Порошенко и президентом России Владимиром Путиным на экранах в ходе форума.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
134
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 02:24
|
25 января 2019, 17:09
|
27 января 2019, 20:54
|
23 января 2019, 18:54
|
24 января 2019, 01:24
|
29 января 2019, 02:09
|
25 января 2019, 02:24