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Захарова прокомментировала слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
04 августа 2019, 21:09 • 127 • Политика
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не уважает итоги демократического волеизъявления крымчан. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря, который в ходе беседы в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Захарова на своей странице в Facebook назвала Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
"... [он] не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - считает представить МИД РФ.
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