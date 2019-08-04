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Захарова прокомментировала слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

04 августа 2019, 21:09  •  127 • Политика

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не уважает итоги демократического волеизъявления крымчан. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря, который в ходе беседы в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

 Захарова на своей странице в Facebook назвала Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен". 

 "... [он] не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - считает представить МИД РФ.

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