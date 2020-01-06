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Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ о неэффективности санкций в отношении Ирака

06 января 2020, 15:24  •  104 • Политика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, назвавшего возможные санкции США в отношении Ирака "не очень полезными". Соответствующий комментарий Захарова оставила на своей странице в Facebook.

"СМИ: "Глава МИД Германии Маас назвал "не очень полезными" угрозы президента США ввести санкции в отношении Багдада". Надо было еще извиниться на всякий случай. А то Германию некому будет защищать", - написала Захарова.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении Ирака, заявил, что давление на Ирак при помощи санкций не возымеет должного эффекта.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов по территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

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