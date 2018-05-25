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Захарова прокомментировала результаты расследования крушения MH17 на Украине

25 мая 2018, 22:39  •  104 • Украина
Тот факт, что Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине обнародовала его результаты, не дождавшись ответа России на два вопроса, свидетельствует о нежелании следствия рассматривать предоставленные российской стороной материалы и об идеологической заданности поиска виновных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
Reuters
 

Она рассказала, что в настоящий момент на рассмотрении Генпрокуратуры России находятся ещё два запроса об оказании правовой помощи.

«Тот факт, что ССГ обнародовала промежуточные итоги уголовного расследования и обвинила Россию в причастности к гибели рейса МН17, не дождавшись нашей реакции на них, свидетельствует о нежелании следствия всерьёз рассматривать предоставляемые Российской Федерацией материалы, что лишь ещё раз подтверждает вывод об изначальной идеологической заданности поиска виновных», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Ранее стало известно, что МИД России назвал голословными заявления голландского прокурора о крушении MH17 на Украине.

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