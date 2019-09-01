Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на 80-летие начала войны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что власти Польши оказались в глупом положении, не пригласив Россию принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Facebook.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", - прокомментировала Захарова слова заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк, который объяснил отсутствие российских представителей желанием Варшавы отметить начало Второй мировой войны с теми странами, с которыми она тесно сотрудничает в настоящее время.

По словам Шинковского, Варшава руководствовалась не историческим, а современным критерием, по которому приглашения получили страны-участницы таких организаций, как Евросоюз, НАТО и Восточное партнерство, в которых также состоит Польша. Замглавы польского МИД также заявил, что Москва не заинтересована отмечать юбилей Второй мировой войны "в духе исторической правды".

В этом году главные мероприятия 1 сентября организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику съезжаются 250 гостей из 40 стран, включая президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса.