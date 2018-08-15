Захарова прокомментировала просьбу Украины к ЕСПЧ создать аналог списка Магнитского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала предложение Украины создать аналог списка Магнитского.

«Очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения», — сказала Захарова.

По её мнению, украинский вариант списка Магнитского является примером «инквизиционного подхода к правосудию».

«Возможное включение в данный список политиков будем расценивать как грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Украина в шестом иске против России просит ЕСПЧ ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных к «нарушению прав» осуждённых в Российской Федерации украинцев.

Профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал просьбу Украины к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.