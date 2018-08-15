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Захарова прокомментировала просьбу Украины к ЕСПЧ создать аналог списка Магнитского
15 августа 2018, 14:39 • 84 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала предложение Украины создать аналог списка Магнитского.
© Sergey Kovalev globallookpress.com
«Очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения», — сказала Захарова.
По её мнению, украинский вариант списка Магнитского является примером «инквизиционного подхода к правосудию».
«Возможное включение в данный список политиков будем расценивать как грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Украина в шестом иске против России просит ЕСПЧ ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных к «нарушению прав» осуждённых в Российской Федерации украинцев.
Профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал просьбу Украины к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.
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