Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова: США не справились с ролью супермена в урегулировании международных кон...
«Сначала полигон НАТО, потом база»: Эксперт рассказал, как американцы захватываю...
«Раздувают информационные кампании»: в США заявили об уязвимости основных объект...
Песков рассекретил рабочий график Путина после форума «Машук»
Главная / Украина

Захарова прокомментировала просьбу Украины к ЕСПЧ создать аналог списка Магнитского

15 августа 2018, 14:39  •  84 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала предложение Украины создать аналог списка Магнитского.
 
© Sergey Kovalev globallookpress.com
 

«Очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения», — сказала Захарова.

По её мнению, украинский вариант списка Магнитского является примером «инквизиционного подхода к правосудию».

«Возможное включение в данный список политиков будем расценивать как грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Украина в шестом иске против России просит ЕСПЧ ввести дополнительные персональные санкции против чиновников, причастных к «нарушению прав» осуждённых в Российской Федерации украинцев.

Профессор РУДН политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировал просьбу Украины к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ).

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

84
Источник
Похожие новости
14 августа 2018, 22:24
На Украине рассказали о росте ВВП во втором квартале
15 августа 2018, 14:39
Захарова прокомментировала просьбу Украины к ЕСПЧ создать аналог списка Магнитского
15 августа 2018, 14:39
Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков чешской «Славии»

14 августа 2018, 19:09
В Киеве суд продлил арест фигуранту дела Бабченко
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
15 августа 2018, 11:24
Песков заявил, что говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
09 августа 2018, 21:20
И. Шишкин, И. Вишневский. Стратегический курс прозападной власти полностью провалился
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
13 августа 2018, 08:54
Пограничники изъяли оружие у прибывшей в Крым гражданки Украины
13 августа 2018, 17:24
Курды объявили войну США
12 августа 2018, 13:39
Обидно, что наши любимые артисты, ради прибыли, готовы предать 2,5 миллионов крымчан: В Крыму прокомментировали слова Лаймы Вайкуле о полуострове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.