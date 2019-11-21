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Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
21 ноября 2019, 19:24 • 68 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.
РИА Новости
«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» — заявила Захарова на брифинге.
20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что на возвращённых Россией кораблях отсутствует часть оборудования, в связи с чем Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.
Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что корабли находятся в нормальном состоянии, а всё оборудование стоит на своих местах.
Подробнее — в материале RT.
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