Захарова прокомментировала отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в пятницу решение США направить на другие цели $230 млн, выделенные ранее на стабилизацию неподконтрольных Дамаску регионов Сирии.

"Правильно: ИГИЛа [запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - написала Захарова в Facebook.

Как ранее в пятницу заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, администрация США отказалась выделять приблизительно $230 млн на программы стабилизации тех районов Сирии, которые неподконтрольны властям в Дамаске.