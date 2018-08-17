Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине запретили более 40 видов лекарств российского производства
Правительство выступило против одобренной президентом идеи изъятия сверхдоходов
Американские СМИ обвинили RT в понижении популярности демократов
Меркель: На переговорах с Путиным будем говорить не только о Cирии и Украине
Главная / Политика

Захарова прокомментировала отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии

17 августа 2018, 23:24  •  61 • Политика

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в пятницу решение США направить на другие цели $230 млн, выделенные ранее на стабилизацию неподконтрольных Дамаску регионов Сирии.

"Правильно: ИГИЛа [запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - написала Захарова в Facebook.

Как ранее в пятницу заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, администрация США отказалась выделять приблизительно $230 млн на программы стабилизации тех районов Сирии, которые неподконтрольны властям в Дамаске.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
17 августа 2018, 22:09
«А жениться успеют?»: Глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время свадьбы проведет переговоры с Путиным  
17 августа 2018, 12:24
Как Порошенко решит: Эксперт назвал вероятный план транспортного разрыва между Украиной и Россией
17 августа 2018, 15:39
В Тбилиси заработал российский визовый центр

17 августа 2018, 22:09
Трамп похвастал претворением в жизнь своего главного предвыборного слогана
17 августа 2018, 12:24
Минобороны насчитало за неделю 22 попытки НАТО провести разведку у границ России
17 августа 2018, 13:39
Путин обсудит с Меркель 18 августа угрозы третьих стран совместным проектам
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
11 августа 2018, 03:39
Сбербанк под руководством Грефа нанес удар по России (Михаил Чупахин)
14 августа 2018, 14:40
Хотела бы вернуться в Союз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.