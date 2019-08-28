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Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи

28 августа 2019, 12:24  •  83 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
© РИА Новости
 

«Освобождение Вышинского из-под стражи — это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста», — написала дипломат в Facebook.

Ранее суд на Украине принял решение отпустить Кирилла Вышинского под личное поручительство, а также постановил освободить журналиста безотлагательно.

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