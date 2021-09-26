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Захарова прокомментировала оскорбительное заявление Борреля Лаврову

26 сентября 2021, 19:55  •  225 • Политика
Фото: Alexander Kulebyakin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В МИДе указали на колониальные замашки Евросоюза
Отношение европейских стран к другим государствам основывается на колониальном видении мира. Такое заявление сделала Мария Захарова после резких слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 
Напомним, накануне дипломат рассказал, что во время общения с европейским коллегой тот убеждал Россию прекратить деятельность в Африканских странах, поскольку регион уже занят.
"Африка – это наше место. Вот прямо так и сказал", – отметил Лавров.
Министр указал, что России и Евросоюзу было бы продуктивней работать в африканском направлении сообща, а не прогонять потенциального партнера, кичась тем, что раньше успел занять место – это было оскорбительно и так разговаривать нельзя. 
Мария Захарова отметила, что до сих пор страны ЕС живут в колониальной парадигме и строят отношения с другими государствами согласно такому видению мира. 
"Коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит", – приводит ее слова в эфире "Воскресного вечера" РИА "Новости". 
Ранее сообщалось, что Боррель едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии.

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