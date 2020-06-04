Захарова прокомментировала идею провести переговоры по Донбассу без России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение провести переговоры по Донбассу без участия России очередной попыткой уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее, 31 мая, украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без участия России. По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

При этом представитель МИДа отметила, что Резников осведомлен о том, что Будапештский меморандум не имеет отношения к конфликту в Донбассе. Также Захарова добавила, что ей неясны его мотивы в попытке «смешать» меморандум с Минскими соглашениями.

«Мы рассматриваем заявление господина Резникова как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, принятым в феврале 2015 года, сломать минский, а заодно, возможно, и «нормандски» форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска», — заявила Захарова на брифинге в четверг, 4 июня.

Она также отметила, что, возможно, это является тем самым планом В, о котором ранее говорили в Киеве. Захарова призвала украинскую сторону прекратить саботаж Минских соглашений и приложить усилия для их выполнения, а также выполнения пакета решения парижского саммита «нормандского формата».

2 июня депутаты Госдумы осудили предложение Резникова о переговорах по Донбассу без России. Также сообщалось, что источник в российском МИДе заявил о бесперспективности переговоров по ситуации в Донбассе без России.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.