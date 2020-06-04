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Захарова прокомментировала идею провести переговоры по Донбассу без России

04 июня 2020, 21:55  •  59 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение провести переговоры по Донбассу без участия России очередной попыткой уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.
Ранее, 31 мая, украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без участия России. По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину.
При этом представитель МИДа отметила, что Резников осведомлен о том, что Будапештский меморандум не имеет отношения к конфликту в Донбассе. Также Захарова добавила, что ей неясны его мотивы в попытке «смешать» меморандум с Минскими соглашениями.
«Мы рассматриваем заявление господина Резникова как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, принятым в феврале 2015 года, сломать минский, а заодно, возможно, и «нормандски» форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска», — заявила Захарова на брифинге в четверг, 4 июня.
Она также отметила, что, возможно, это является тем самым планом В, о котором ранее говорили в Киеве. Захарова призвала украинскую сторону прекратить саботаж Минских соглашений и приложить усилия для их выполнения, а также выполнения пакета решения парижского саммита «нормандского формата».
2 июня депутаты Госдумы осудили предложение Резникова о переговорах по Донбассу без России. Также сообщалось, что источник в российском МИДе заявил о бесперспективности переговоров по ситуации в Донбассе без России.
Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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