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Захарова прокомментировала доклад сената США о вмешательстве в выборы

23 августа 2020, 03:20  •  101 • Политика
Обвинения в адрес России в докладе сената США о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Штатах носят бездоказательный характер. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 22 августа, заявлении официального представителя МИД РФ Мария Захарова.
«Очевидно, что вся история с российским вмешательством с самого начала была придумана в ходе внутриполитической борьбы между различными силами в США. Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу», — говорится в публикации.
Дипломат усомнилась, что ставка на «дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех».
«Сегодня американские граждане озабочены другими — реальными, а не выдуманными, — проблемами и ждут от политиков их эффективного решения. Надеемся, что осознание этого придет со временем и к американским сенаторам», — заключила Захарова.
18 августа специальный комитет сената США по разведке опубликовал пятую часть доклада, в котором раскрываются факты «вмешательства» России в прошедшие в 2016 году выборы президента.
Как отметил президент США Дональд Трамп, доклад сената о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в Штатах доказал отсутствие связи между ним и Россией.
Американские власти обвиняют Москву в причастности к оказанию влияния на выборы с 2016 года. Однако доказательства так и не были представлены. Россия категорически отрицает обвинения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

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