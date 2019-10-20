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Захарова продолжила шутку китайского дипломата, напомнив о мечтах украинцев
20 октября 2019, 11:24 • 158 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дополнила шутку китайского дипломата Чжан Ханьхуэя об украинцах. В частности, указала она, в украинских СМИ всерьёз обсуждают перспективу жить "как в Сингапуре".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. Ранее дипломат рассказал об украинцах, которые приезжают в Гонконг, чтобы делиться с протестующими опытом Незалежной.
И если сепаратистские настроения протестующих в Гонконге недостижимы, то в экономическом плане желающие жить "как на Украине" рискуют действительно скатиться до этого уровня, иронично отметил посол.
Захарова на странице в Facebook продолжила шутку посла.
Она отметила, что Чжан Ханьхуэй повеселился бы ещё больше, узнав о желании украинцев жить "как в Сингапуре".
"Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, где на полном серьёзе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", - написала Захарова на страничке.
Впрочем, некоторые шутку российского дипломата не поняли и набросились на неё с претензиями, что желание жить как в Сингапуре вовсе не смешное.
На это Мария Захарова ответила лаконично.
"Это несовместимо с движением к европейским ценностям. От слова «совсем». Но тем, кто не знает историю Сингапура, это знание лишнее", - констатировала она.
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