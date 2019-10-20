Захарова продолжила шутку китайского дипломата, напомнив о мечтах украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. Ранее дипломат рассказал об украинцах, которые приезжают в Гонконг, чтобы делиться с протестующими опытом Незалежной.

И если сепаратистские настроения протестующих в Гонконге недостижимы, то в экономическом плане желающие жить "как на Украине" рискуют действительно скатиться до этого уровня, иронично отметил посол.

Захарова на странице в Facebook продолжила шутку посла.

Она отметила, что Чжан Ханьхуэй повеселился бы ещё больше, узнав о желании украинцев жить "как в Сингапуре".

"Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, где на полном серьёзе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", - написала Захарова на страничке.

Впрочем, некоторые шутку российского дипломата не поняли и набросились на неё с претензиями, что желание жить как в Сингапуре вовсе не смешное.

На это Мария Захарова ответила лаконично.

"Это несовместимо с движением к европейским ценностям. От слова «совсем». Но тем, кто не знает историю Сингапура, это знание лишнее", - констатировала она.