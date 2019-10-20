Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного вых...
Бутафорские протесты радикалов в Киеве и «растяжка» Зеленского
Охота на экс-президента: как на Украине ищут доказательства преступлений Порошен...
Главная / В мире

Захарова продолжила шутку китайского дипломата, напомнив о мечтах украинцев

20 октября 2019, 11:24  •  158 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дополнила шутку китайского дипломата Чжан Ханьхуэя об украинцах. В частности, указала она, в украинских СМИ всерьёз обсуждают перспективу жить "как в Сингапуре".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя. Ранее дипломат рассказал об украинцах, которые приезжают в Гонконг, чтобы делиться с протестующими опытом Незалежной.
И если сепаратистские настроения протестующих в Гонконге недостижимы, то в экономическом плане желающие жить "как на Украине" рискуют действительно скатиться до этого уровня, иронично отметил посол.
Захарова на странице в Facebook продолжила шутку посла.
Она отметила, что Чжан Ханьхуэй повеселился бы ещё больше, узнав о желании украинцев жить "как в Сингапуре".
"Ему стало бы ещё смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, где на полном серьёзе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", - написала Захарова на страничке.
Впрочем, некоторые шутку российского дипломата не поняли и набросились на неё с претензиями, что желание жить как в Сингапуре вовсе не смешное.
На это Мария Захарова ответила лаконично.
"Это несовместимо с движением к европейским ценностям. От слова «совсем». Но тем, кто не знает историю Сингапура, это знание лишнее", - констатировала она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
20 октября 2019, 11:24
Захарова продолжила шутку китайского дипломата, напомнив о мечтах украинцев
20 октября 2019, 11:24
"Трубы взрываются, сваи разрушаются": Русский Север тает, чем это нам грозит
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
20 октября 2019, 01:39
Выйдет ли Британия из Евросоюза 1 ноября?
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.