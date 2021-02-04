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Захарова призвала власти США заняться своими проблемами

04 февраля 2021, 20:05  •  191 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Американские власти российской тематикой пытаются отвлечь внимание от нерешенных вопросов внутри Штатов
Россия готовится к "серьезному разговору" с США по поводу комментариев американских властей о несанкционированных акциях, прошедших в нашей стране после суда в отношении Алексея Навального. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге.
Российский дипломат призвала Штаты "заняться собственными делами".
"Даже та риторика, которую вы позволяете себе в отношении нашей страны, не сможет вам помочь увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем. Их придется решать", – сказала Захарова.
Она заметила, что американские власти регулярно и "весьма лицемерно" требуют от других государств соблюдения прав человека, при этом "не стесняются" их игнорировать у себя дома.
Наш МИД, подчеркнула дипломат, тоже будет держать в поле зрения эту тематику. Она добавила, что "новости не заставят себя долго ждать".
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя реакцию коллективного Запада на события в России вокруг незаконных акций, назвал ее истерикой, а информацию зарубежных медиа о ситуации вокруг суда над берлинским пациентом и вовсе однобокой.

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