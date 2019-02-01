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Захарова призвала уделить внимание смерти россиянина в колонии на Украине
01 февраля 2019, 21:09 • 113 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что всему гражданскому обществу необходимо уделить особое внимание инциденту со смертью россиянина в колонии во Львове.
Reuters
Она отметила, что её потрясла новость о том, что российский гражданин Валерий Иванов стал жертвой пыток в украинской колонии.
«Я считаю, что именно этой теме должны уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и вообще всего нашего гражданского общества», — заявила спикер МИД.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью россиянина во львовской исправительной колонии.
На Украине объяснили смерть мужчины в тюрьме падением с лестницы, заявив, что при «закручивании лампочки» российский гражданин «не удержался и упал на спину».
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