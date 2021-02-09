Захарова призвала перестать считать сторонников Навального оппозицией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сторонники блогера Алексея Навального, включая руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова, являются агентами влияния. Она подчеркнула, что пора перестать причислять их к оппозиции.

«Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Всё банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии», — заявила дипломат в эфире Первого канала.

В своем Facebook она добавила, что «слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны».

«Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», — резюмировала представитель МИДа.

Ранее в этот же день Волков разместил в Сети пост с призывом к своим сторонникам выйти 14 февраля на акцию в поддержку Навального. Предполагается, что люди должны выйти во дворы с фонариками и постоять так несколько минут.

О том, что 8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с участием Ашуркова и Волкова, сообщало Polskie Radio 24. Отмечалось, что в среди обсуждаемых тем были визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию, а также ожидания Ашуркова и Волкова относительно санкций Евросоюза.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На этом фоне в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля состоялись несогласованные акции протеста. 4 февраля Волков заявил, что протесты в ближайшие несколько недель в России организоваться не будут, но пообещал собрать их весной.

Кроме того, 31 января стало известно об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам. После этого в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Он предусматривает введение целевых ограничений против российских должностных лиц.