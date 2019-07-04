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Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе

04 июля 2019, 16:09  •  28 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Донбассе под обстрел попали журналисты ряда СМИ.
 
РИА Новости
 

«Требуем от украинских властей выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ. Также напоминаем, что только и именно Киев несёт полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины», — сказала Захарова.

2 июля съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, также попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.

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