Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Донбассе под обстрел попали журналисты ряда СМИ.

«Требуем от украинских властей выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ. Также напоминаем, что только и именно Киев несёт полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины», — сказала Захарова.

2 июля съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донбасса. В конце июня группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, также попала под миномётный обстрел ВСУ на окраине Донецка.