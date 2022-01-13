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Захарова призвала к ответу крикунов об "оккупации Казахстана": Где извинения за дезинформацию?
13 января 2022, 19:25 • 49 • Политика
Минобороны России сообщило о начале вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана. "Интересно, все, кто кричал про "второй Афганистан", "оккупацию Казахстана" и "воссоздание Советского Союза", чем сейчас заняты?" – поинтересовалась Мария Захарова.
Русские миротворцы начали ОДКБ начали подготовку к возвращению из Казахстана, сообщает пресс-служба Минобороны России. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова задала критикам решения о вводе миротворческого контингента в Казахстан неудобный вопрос.
Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан для помощи местным властям в стабилизации ситуации на фоне погромов и беспорядков, в ходе которых отряды вооружённых людей захватывали и жгли здания госорганов, громили и грабили магазины, а также нападали с оружием на силовиков. Благодаря решительным действиям и помощи миротворцев ситуацию в Казахстане удалось вернуть в мирное русло буквально за считанные дни. Сегодня было принято решения о выводе миротворческих сил из Казахстана.
- поинтересовалась Мария Захарова у себя в Telegram-канале.
Речь идёт о многочисленных "оппозиционных блогерах" и "экспертах", заявлявших о ом, что Россия ввязывается во "второй Афганистан". Также они обвиняли Россию в "оккупации" Казахстана и "возрождении СССР". При этом ничего из того, что они говорили так и не сбылось.
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