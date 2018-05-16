Захарова призвала Госдеп потребовать освобождения журналистов "РИА Новости Украина"

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп "не расшаркиваться" перед властями Украины, а потребовать освобождения задержанных журналистов агентства "РИА Новости Украина".

"Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Госдеп прокомментировал, что считает серьезным инцидент с обысками квартир журналистов агентства и допросом главного редактора, добавив, что эти действия должны проводиться в соответствии с законом.

Захарова в своем сообщении также отметила, что в случае обысков в СМИ-иноагенте, финансируемом США, она ответит "с той же невозмутимостью Госдепа" о том, что все идет по закону и дело действительно серьезное.

Служба безопасности Украины во вторник провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", обвинив их в государственной измене. Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".