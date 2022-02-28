Захарова призвала G7 посчитать ущерб от своих действий в мире

Страны G7 должны считать ущерб, нанесенный миру их действиями, а не Москвы. Об этом в ночь на понедельник, 28 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Нужно давно «семерке» посчитать ущерб, который ее страны нанесли миру как минимум за последние 20–25 лет, и рассчитаться по долгам в нескольких точках, на нескольких континентах мира», — подчеркнула дипломат.

Ранее, 26 февраля, посольство Китая в Москве призвало не забывать, что настоящей угрозой для мира являются США. К сообщению был приложен список стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В нем представлено более 20 государств. Речь идет о Корее, Китае, Гватемале, Индонезии, Кубе, Конго, Лаосе, Вьетнаме, Гренаде, Ливии, Камбодже, Ливане, Никарагуа, Сальвадоре, Иране, Панаме, Ираке, Кувейте, Сомали, Боснии, Судане, Афганистане, Югославии, Йемене, Пакистане, Сирии.

10 февраля российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о созидательной миссии альянса в Югославии, напомнил, что в результате «прекращения насилия» в Югославии со стороны НАТО путем бомбардировок Белграда и других частей Сербии там погибли 1700 человек и около 10 тыс. человек были ранены. Он подчеркнул, что в действительности эти числа могут быть гораздо больше.