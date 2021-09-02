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Захарова признала "лучшим" американский подарок Зеленскому
02 сентября 2021, 23:55 • 16 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала лучшим подарок американских конгрессменов президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото подарка она показала в своём Telegram-канале.
В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова показала, что подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому члены конгресса США.
На фото изображена книга под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма". Её издал американо-украинский медицинский фонд AUMF.
"Всё-таки книга - лучший подарок, как ни крути", - иронично отметила Захарова.
Напомним, что Зеленский 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом.
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