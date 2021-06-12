Захарова приветствовала передачу армянских военных Еревану

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поприветствовала передачу Еревану 15 армянских военных со стороны Азербайджана.

Долгожданная и прекрасная новость. Приветствуем подобные шаги сторон, - пишет она в Telegram.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил передачу военных в обмен на карты минных полей, установленных армянской армией в Агдамском районе. Солдаты уже вернулись на родину. Обмен состоялся на грузинской границе.

Отметим, что отношения между двумя странами остаются напряжёнными, несмотря на прекращение боевых действий, которые разворачивались в прошлом году вокруг Нагорного Карабаха. 10 июня Армения сообщила о перестрелке на границе с Азербайджаном. Поводом для стрельбы, по информации армянской стороны, стали инженерные работы на границе, которые проводили азербайджанцы. Незадолго до этого азербайджанская сторона обвинила Армению в вооружённой провокации на границе.