Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес депутата Натальи Поклонской "испортить жизнь". Дипломат придумала в ответ новый слоган гражданства Украины, используя реплику министра. "Ёмко, точно, официально", - высказалась Захарова.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если у депутата Госдумы Натальи Поклонской ещё сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова весьма иронично отреагировала на это провокационное и дерзкое заявление, придумав новый слоган гражданству Украины:

Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь", - высказала свою точку зрения дипломат. - Ёмко, точно, официально.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Киев не беспокоиться за Поклонскую, подчеркнув, что парламентарий является гражданкой России.