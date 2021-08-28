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Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
28 августа 2021, 22:00 • 245 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес депутата Натальи Поклонской "испортить жизнь". Дипломат придумала в ответ новый слоган гражданства Украины, используя реплику министра. "Ёмко, точно, официально", - высказалась Захарова.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если у депутата Госдумы Натальи Поклонской ещё сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова весьма иронично отреагировала на это провокационное и дерзкое заявление, придумав новый слоган гражданству Украины:
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Киев не беспокоиться за Поклонскую, подчеркнув, что парламентарий является гражданкой России.
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