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Захарова: Россия выдала 200 виз делегации США во главе с Помпео во время визита ...
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Захарова преподала Госдепу урок "серьезного отношения к своим обязательствам"

25 сентября 2019, 10:09  •  70 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о том, что в Штатах серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, преподала американским коллегам урок, как это нужно делать. Ситуацию с отказом США выдать российским делегатам визы Захарова вслед за Сергеем Лавровым назвала позором. И напомнила о выданных ранее 200 визах для Майка Помпео и его коллег.
Скандальную ситуацию с выдачей российским делегатам американских виз прокомментировала у себя на странице в соцсети Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она процитировала слова представителя Госдепартамента США, публикованные ранее в СМИ. В частности, тот момент, где американский дипломат уверяет: Штаты "серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН".
Однако напомним также, что в Госдепе со ссылкой на конфиденциальность информации не стали называть причины, по которым была задержана выдача виз российским делегатам, а некоторые так и вовсе получили отказ.
Мария Захарова скрывать не стала и четко расписала ситуацию, в которой оказались российские делегаты по вине американских коллег.
"Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать и в результате не выдать около 10 виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, - прояснила ситуацию Захарова и процитировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова: - Это, как сказал Сергей Лавров, позор".
Кроме того, российский дипломат преподала наглядный урок Госдепу США "серьезного отношения к своим обязательствам", напомнив о том, что для поездки американского госсекретаря Майка Помпео в Сочи было выдано две сотни виз.
"Знаете, что такое "серьёзно относиться к своим обязательствам" в сочетании с "рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке"? - задала вопрос Захарова. - Это когда американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз. Двести".
Что касается ситуации с выдачей американских виз российским делегатам, то тут, по мнению дипломата, нет никакого серьезного отношения.
Напомним, ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что американцы не выдали визы представителям российской делегации на сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, без необходимого для въезда в США документа оказались и некоторые участники конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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