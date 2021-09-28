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Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
28 сентября 2021, 22:20 • 170 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия RT на немецком. Она заявила: "Вам понравится".
Россия готовит комментарий в связи с закрытием аккаунта немецкого бюро RT на YouTube. Мария Захарова намекнула на то, что этот ответ может затронуть немецкие СМИ.
- пишет она в Telegram.
Официальный представитель Министерства иностранных дел также обратила внимание на то, как новость о блокировке немецкого RT интерпретировали на либеральном телеканале "Дождь"*.
Там заявили, что крупные иностранные сервисы не закрывают неугодные аккаунты просто так. Им нужен для этого формальный повод. Захарова в ответ заявила, что американским интернет-площадкам уже давно не нужны поводы для закрытия аккаунтов. Они делают это по собственному желанию и на регулярной основе.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Сервис микроблогов Twitter в прошлом году даже заблокировал аккаунт действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, обвинив его в разжигании беспорядков, хотя политик, напротив, призывал сторонников успокоиться.
В прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград ТВ" к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.
Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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