Захарова предупредила: "Действия Facebook и Google приобретают особый характер"

Захарова заявила, что отсутствие реакции Facebook и Google на требования приобретает особый характер. Дипломат напомнила: близятся выборы в Госдуму.

Компании Facebook и Google отказались удалять экстремистский контент со своих платформ. Их реакцию на требования России прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идёт об игнорировании американскими IT-гигантами требований русского законодательства относительно публикации запрещённого контента. В частности, речь идёт о материалах ФБК* и других проектов Алексея Навального.

Отсутствие реакции Facebook и Google на требования удалить экстремистский контент приобретает особый характер перед выборами в РФ,

- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

Напомним, что ранее американские соцсети уже попадались на распространении политических публикаций в "день тишины" перед выборами. Не исключено, что в преддверии выборов в Госдуму могут быть аналогичные инциденты.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.