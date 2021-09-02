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Захарова предупредила: "Действия Facebook и Google приобретают особый характер"

02 сентября 2021, 18:25  •  119 • Политика
Захарова заявила, что отсутствие реакции Facebook и Google на требования приобретает особый характер. Дипломат напомнила: близятся выборы в Госдуму.
Компании Facebook и Google отказались удалять экстремистский контент со своих платформ. Их реакцию на требования России прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идёт об игнорировании американскими IT-гигантами требований русского законодательства относительно публикации запрещённого контента. В частности, речь идёт о материалах ФБК* и других проектов Алексея Навального.
Отсутствие реакции Facebook и Google на требования удалить экстремистский контент приобретает особый характер перед выборами в РФ,
- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.
Напомним, что ранее американские соцсети уже попадались на распространении политических публикаций в "день тишины" перед выборами. Не исключено, что в преддверии выборов в Госдуму могут быть аналогичные инциденты.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.

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