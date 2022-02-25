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Захарова предупредила о знаковых переговорах Лаврова по Донбассу

25 февраля 2022, 12:00  •  255 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что сегодня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова с его коллегой из ЛНР, а также первым заместителем министра ДНР.
О том, что уже сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится и проведёт переговоры с коллегой из ЛНР и первым замминистра ДНР, сообщила в Telegram официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.
Фактически речь идёт о знаковой для всех трёх сторон встречи на фоне последних событий, связанных с Донбассом.

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