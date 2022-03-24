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Захарова предупредила о последствиях отказа от энергоносителей России: Разбалансирует весь мир

24 марта 2022, 19:15  •  88 • Политика
МИД России предупредил, что отказ от русских энергоносителей приведёт к разбалансировке мировой системы. "Последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности", - подчеркнула Мария Захарова.
Отказ от энергоносителей России приведёт к разбалансировке мировой энергетической системы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указала, что нынешние санкции США уже негативно сказываются на энергетических рынках. При этом дипломат напомнила, что не Россия начала эту конфронтацию в сфере энергетики.
Отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему и нанесёт ущерб инициаторам рестрикций и потребителям,
- предупредила Мария Захарова.
Дипломат добавила, что Россия очень долго пыталась пройти между Сциллой и Харибдой, где, с одной стороны, "свободная экономка", а с другой, экономические санкции США. Цель страны была - встроиться в мировой энергетический мир.
Но последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности,
- подчеркнула Захарова.

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