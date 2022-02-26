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Захарова предупредила о последствиях исключения России из Совета Европы

26 февраля 2022, 18:20  •  579 • Политика
Приостановка прав России в Совете Европы делает эту организацию бессмысленной, заявил Мария Захарова. "Стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах", - добавила дипломат.
Решение Совета Европы о приостановке представительства России – это ещё одно доказательство того, что организация утратила самостоятельность. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о решении, которое было принято 25 февраля на внеочередном заседании Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Орган проголосовал за лишение России прав в организации, но за сохранение её обязательств по конвенциям и взносам.
Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах,
- прокомментировала Мария Захарова.
Она добавила, что это был выбор КМСЕ. И в ближайшее время Россия определится с ответными шагами. При этом вся ответственность за дальнейшие события ложится на тех кто принимал решение по России.
Без России Совет Европы утратит свою общеевропейскую идентичность,
- подчеркнул дипломат.

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