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Захарова предупредила Чехию после задержания участника "Крымской весны"

13 сентября 2021, 22:05  •  26 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Чехию об ответных мерах со стороны Москвы после того, как в Праге был задержан участник "Крымской весны" с русским паспортом Александр Франчетти.
МИД России вызвал посла Чехии Витезслава Пивоньку и потребовал объяснить мотивы действий чешских властей, а также озвучить суть инкриминируемых Франчетти правонарушений. Посольство России со своей стороны направило в МИД Чехии ноту протеста.
Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии в отношении России приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны,
- цитирует Захарову пресс-служба МИД России.
Официальный представитель министерства добавила, что Москва ожидает с чешской стороны оперативной реакции на обращение.
Ранее власти Чехии задержали в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, который был одним из участников событий "Крымской весны". Поводом для задержания стал выданный Украиной ордер на арест.
Примечательно, что Чехия уже находится в русском списке недружественных стран после скандала со взрывами на складах в Врбетице. Чехия обвинила во всём спецслужбы России и выслала русских дипломатов, но при этом не представила никаких доказательств.

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