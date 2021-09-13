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Захарова предупредила Чехию после задержания участника "Крымской весны"
13 сентября 2021, 22:05 • 26 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Чехию об ответных мерах со стороны Москвы после того, как в Праге был задержан участник "Крымской весны" с русским паспортом Александр Франчетти.
МИД России вызвал посла Чехии Витезслава Пивоньку и потребовал объяснить мотивы действий чешских властей, а также озвучить суть инкриминируемых Франчетти правонарушений. Посольство России со своей стороны направило в МИД Чехии ноту протеста.
- цитирует Захарову пресс-служба МИД России.
Официальный представитель министерства добавила, что Москва ожидает с чешской стороны оперативной реакции на обращение.
Ранее власти Чехии задержали в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, который был одним из участников событий "Крымской весны". Поводом для задержания стал выданный Украиной ордер на арест.
Примечательно, что Чехия уже находится в русском списке недружественных стран после скандала со взрывами на складах в Врбетице. Чехия обвинила во всём спецслужбы России и выслала русских дипломатов, но при этом не представила никаких доказательств.
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