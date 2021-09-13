Захарова предупредила Чехию после задержания участника "Крымской весны"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Чехию об ответных мерах со стороны Москвы после того, как в Праге был задержан участник "Крымской весны" с русским паспортом Александр Франчетти.

МИД России вызвал посла Чехии Витезслава Пивоньку и потребовал объяснить мотивы действий чешских властей, а также озвучить суть инкриминируемых Франчетти правонарушений. Посольство России со своей стороны направило в МИД Чехии ноту протеста.

Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии в отношении России приведёт к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны,

- цитирует Захарову пресс-служба МИД России.

Официальный представитель министерства добавила, что Москва ожидает с чешской стороны оперативной реакции на обращение.

Ранее власти Чехии задержали в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, который был одним из участников событий "Крымской весны". Поводом для задержания стал выданный Украиной ордер на арест.

Примечательно, что Чехия уже находится в русском списке недружественных стран после скандала со взрывами на складах в Врбетице. Чехия обвинила во всём спецслужбы России и выслала русских дипломатов, но при этом не представила никаких доказательств.