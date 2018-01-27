Захарова: представители курдов примут участие в сирийском Конгрессе в Сочи

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МАГАДАН, 27 января. /ТАСС/. Представители курдских политических сил приедут на Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом в субботу в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они приедут", - сказала она, отметив, что пригласить представителей курдов на Конгресс в Сочи "было не так просто, потому что огромное количество игроков делали все, чтобы именно курдское население, даже не население, а курдские представители, туда не приехали".

По словам Захаровой, позиция РФ остается неизменной - "без курдского населения движение вперед будет крайне сложным". "Мы говорим о том, что широкий диалог о судьбе большой страны, в которой курдское население занимает не последнее место, просто по-другому [без представителей курдского народа] невозможен", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что основная цель проведения Конгресса в Сочи - предоставить политическую площадку, на которой представители политических сил Сирии, в том числе курдского народа, смогут "говорить о судьбе своей страны".

"Это не вопрос нашего какого-то самосознания или каких-то амбиций. <...> У нас достаточно международных мероприятий, которые мы успешно проводим на территории Российской Федерации. Мы даем как раз политическим партиям, оппозиции, включая курдов, все возможности, предоставляя инфраструктуру, и наше политическое влияние на ситуацию. Мы им предоставляем специально отведенные возможности для того, чтобы они начали говорить о судьбе своей страны", - подчеркнула она.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии. Как заявлял в конце прошлого года в интервью телеканалу RT спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, представители сирийской курдской партии "Демократический союз" не примут участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, представлять сирийских курдов будут нейтральные делегаты - "авторитетные люди, способные действительно представлять весь курдский народ".

Западные государства не заинтересованы в сохранении Сирии как территориально-целостностного государства, об этом также заявила Мария Захарова.

"Это уже не оговорка, это уже заявление по Фрейду - то, о чем многие годы думали наши западные коллеги, видимо, держали в уме", - прокомментировала Захарова высказывание постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делаттра, допустившего возможность распада Сирии.

"Об этом мы говорили буквально несколько дней назад и отмечали, что все действия так называемой коалиции, в частности, США и их ближайших союзников, в этой игре указывают на то, что, к сожалению, единство, территориальная целостность Сирии не [стоят] на повестке у западных государств", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Пять стран на встрече в Вашингтоне 12 января подготовили неофициальный документ по урегулированию в Сирии. Его текст не публиковался, однако телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники сообщил в пятницу, что речь в нем идет, среди прочего, о превращении Сирии в парламентско-президентскую республику, децентрализации страны и проведении процессов реформирования и послевоенного переустройства под внешним контролем. По информации телеканала, план был представлен спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре.

Как ранее заявили в МИД РФ, ясности в целях и эффективности встречи США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Иордании по Сирии 12 января нет. "Главный критерий таких встреч для нас - эффективность и результат. Какую добавленную стоимость имела эта вашингтонская встреча, нам неизвестно, - сказала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Самое главное, какие были цели, это тоже непонятно".