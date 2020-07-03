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Захарова предположила, как мог появиться "блокбастер" о России и талибах

03 июля 2020, 19:00  •  19 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила вброс о связях России и талибов с голливудским блокбастером. "Грубая фальшивка", - оценила она эту развязываемую в США историю.
Мария Захарова сравнила обвинения из США о неких связях России с талибами с голливудским блокбастером. Ранее в The New York Times появилась информация, что российская военная разведка якобы побуждала талибов нападать на солдат международной коалиции в Афганистане.
Как подчеркнула официальный представитель МИД, подобные сообщения не более чем грубая фальшивка.
По её словам, осуществить этот вброс могли американские спецслужбы или политики США. Хотя не исключено, что это гибридная история.
Захарова напомнила, что в США продолжаются активные политические потрясения, для которых в ход идут различные средства.
По её мнению, "это одна из этих же историй, это часть внутриполитической борьбы в США". "Время до выборов, по их меркам, не так много, нужно давить на газ, давить на все кнопки, что они и делают, - продолжила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

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