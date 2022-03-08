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Захарова предостерегла Запад от отправки наемников на Украину
08 марта 2022, 09:35 • 216 • Политика
Отправка наемников на Украину станет причиной глобальной катастрофы. Такую точку зрения во вторник, 8 марта, высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Каким образом наемники, самолеты-бомбардировщики и поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Это спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО», — сказала она в эфире Первого канала.
Ранее Захарова заявила, что почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран приземлились на Украине за первые полтора месяца 2022 года. В этой связи Москва призывает страны Евросоюза и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину, подчеркнула дипломат.
4 марта представитель минобороны ФРГ сказал, что Германия подготовила новую партию оружия для поставок на Украину. 3 марта правительство Чехии одобрило передачу Украине оружия и боеприпасов на 17 млн крон (около $731 тыс.). В тот же день о поставке Киеву лучших систем вооружений против сухопутных и воздушных угроз заявил Пентагон.
1 марта глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком. По данным Киева, 19 стран направляют Киеву вооружение.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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