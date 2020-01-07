Захарова предложила зафиксировать слово "ошибка" в заявлении США о невыводе войск из Ирака

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает нужным зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона о невыводе войск из Ирака. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

"Предлагаю зафиксировать слово "ошибка", а то завтра опять начнут на "русских хакеров" или RT кивать", - сообщила Захарова.

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил журналистам, что письмо о выводе американских военнослужащих из Ирака было опубликовано по ошибке, оно было черновиком.

Во вторник ряд СМИ сообщили о письме, переданном штабом проводимой группой стран во главе с Соединенными Штатами операции "Непоколебимая решимость" иракским военным, в котором говорилось о намерении США вывести свои войска из Ирака. Глава Пентагона Марк Эспер после того, как текст письма был опубликован в СМИ, опроверг содержавшуюся в нем информацию, заявив, что США не принимали решения покинуть Ирак.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал дать на это Вашингтону жесткий ответ.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".