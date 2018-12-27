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Захарова предложила австрийскому журналисту обратиться в ОБСЕ из-за угроз на Украине
27 декабря 2018, 10:09 • 121 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила корреспонденту австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу обратиться в ОБСЕ из-за угроз со стороны националистов на Украине.
РИА Новости © Сергей Мамонтов
Об этом она написала в своём Facebook.
«Можно ещё написать в ОБСЕ, штаб-квартира которой как раз и находится в Вене», — отметила представитель МИД.
Как сообщило издание Kronen Zeitung, Вершюц направил обращение австрийскому правительству и руководству ORF с просьбой оказать влияние на украинские власти.
«На Украине действуют военизированные ультранационалистические группы, угрожающие журналистам, которые критикуют работу правительства Украины и пытаются соблюдать объективность. Уже убиты два журналиста, я не хочу быть следующим», — заявил Вершюц.
Отмечается, что на одном из украинских сайтов его назвали «агентом Кремля» за то, что он посетил Крым. В связи с этим журналист потребовал прекратить преследование и удалить указанную запись.
Ранее Национальный союз журналистов Украины потребовал от спикера Верховной рады Андрея Парубия провести слушания по вопросу безопасности сотрудников СМИ в стране.
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