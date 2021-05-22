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Захарова поймала главу МИД Австрии на лжи о России и ЕС
22 мая 2021, 16:00 • 109 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала главу МИД Австрии Александера Шалленберга на лжи о России и Евросоюзе.
Ранее австрийский министр заявил о желании Евросоюза наладить отношения с Россией. При этом он отметил, что наша страна аналогичного желания не проявляет. Шалленберг добавил, что рассчитывает на скорейшее изменение тональности в диалоге между Россией и Евросоюзом.
Комментируя заявление австрийского министра, Мария Захарова отметила, что сказанное им не соответствует действительности. Дипломат напомнила о том, что было множество политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие.
"Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", - подчеркнула она.
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