Захарова потребовала у Европы разъяснений по "отказу" России от нормандских переговоров

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

МИД просит "огласить весь список"

Российская Федерация желала бы получить конкретную информацию по поводу предложений Франции и Германии, которые, согласно заявлениям Берлина и Парижа, намерены устроить встречу на уровне глав министерств иностранных дел по нормандскому формату. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Госслужащая указала в своем телеграм-канале, что российская сторона нуждается в конкретике со стороны своих иностранных партнеров. В частности, Захарова попросила уточнить, о каких именно предложениях идет речь, и от каких из них Москва отказалась.

"Просьба огласить весь список", – указала Захарова, комментируя ситуацию в Сети.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на заявление немецкого МИД о том, что ФРГ с Францией внесли ряд ясных предложений по поводу встречи на уровне министерств иностранных дел в рамках нормандского формата, однако Российская Федерация якобы отказалась от присутствия на встрече.

Так, лидер российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что встреча по нормандскому формату состоится лишь после того, как украинская сторона выполнит все условия, установленные в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее стало известно, что Россия обнародовала переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Таким образом, Кремль доказал, что все обвинения в саботаже переговоров по "нормандскому формату" надуманны. По словам Захаровой, Москва многократно уведомляла коллег о своей позиции по вопросу и сталкивалась с невероятной интерпретацией сделанных в Кремле заявлений, однако "блокадой" переговорных процессов позицию РФ называть точно не стоит.