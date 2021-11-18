Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
Главная / Политика

Захарова потребовала у Европы разъяснений по "отказу" России от нормандских переговоров

18 ноября 2021, 22:10  •  31 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
МИД просит "огласить весь список"
Российская Федерация желала бы получить конкретную информацию по поводу предложений Франции и Германии, которые, согласно заявлениям Берлина и Парижа, намерены устроить встречу на уровне глав министерств иностранных дел по нормандскому формату. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Госслужащая указала в своем телеграм-канале, что российская сторона нуждается в конкретике со стороны своих иностранных партнеров. В частности, Захарова попросила уточнить, о каких именно предложениях идет речь, и от каких из них Москва отказалась.
"Просьба огласить весь список", – указала Захарова, комментируя ситуацию в Сети.
Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на заявление немецкого МИД о том, что ФРГ с Францией внесли ряд ясных предложений по поводу встречи на уровне министерств иностранных дел в рамках нормандского формата, однако Российская Федерация якобы отказалась от присутствия на встрече.
Так, лидер российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что встреча по нормандскому формату состоится лишь после того, как украинская сторона выполнит все условия, установленные в соответствии с Минскими соглашениями.
Ранее стало известно, что Россия обнародовала переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Таким образом, Кремль доказал, что все обвинения в саботаже переговоров по "нормандскому формату" надуманны. По словам Захаровой, Москва многократно уведомляла коллег о своей позиции по вопросу и сталкивалась с невероятной интерпретацией сделанных в Кремле заявлений, однако "блокадой" переговорных процессов позицию РФ называть точно не стоит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





31
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 11:05
"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
18 ноября 2021, 14:35
"Русские грубые и неприветливые": американец приехал в Россию и проверил мемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.