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Захарова потребовала от Лондона объясниться за скандал с русскими СМИ

20 февраля 2021, 15:50  •  135 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний
Москва ждет реакции Лондона на утечку Интернет данных, в которых подробно описывается механизм ручного управления работой русскоязычных СМИ. Об этом заявила Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором заявила, что в Сеть утекли документы британского МИДа, в которых говорится о финансовой поддержке различных информационных изданий. Более того, Лондон даже сформировал свою сеть агентов влияния, которые действуют в социальных сетях.
"В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании",
– подытожила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что Германия портит отношения с Россией. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Москва готова к выстраиванию отношений с Берлином, однако немецкая сторона по непонятным причинам их ухудшает.

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