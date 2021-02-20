Захарова потребовала от Лондона объясниться за скандал с русскими СМИ

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний

Москва ждет реакции Лондона на утечку Интернет данных, в которых подробно описывается механизм ручного управления работой русскоязычных СМИ. Об этом заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем "Фейсбуке" пост, в котором заявила, что в Сеть утекли документы британского МИДа, в которых говорится о финансовой поддержке различных информационных изданий. Более того, Лондон даже сформировал свою сеть агентов влияния, которые действуют в социальных сетях.

"В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании",

– подытожила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Германия портит отношения с Россией. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что Москва готова к выстраиванию отношений с Берлином, однако немецкая сторона по непонятным причинам их ухудшает.