Захарова потребовала объяснений от Евросоюза за фейк о российской вакцине

Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Представителя МИД неприятно удивило количество слухов, возникших из-за конкуренции

"Война вакцин" в последнее время сопровождается все большим потоком ложной, намеренно искаженной информации, которую в том числе распространяют и представители Евросоюза. Мария Захарова жестко ответила на слухи о российской вакцине, прокомментировав статью Жозепа Борреля.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к появлению фейков о коронавирусе, что шокировало представителя МИД. Захарова подчеркнула, что Боррель провел неуместные параллели между Россией и "Исламским государством" – запрещенной в нашей стране организацией.

Глава европейской дипломатии, по словам Захаровой, демонизирует российские СМИ, демонстрируя "явные симптомы заражения "инфодемией". Мария Владимировна заключила, что подобные высказывания она расценивает как направленную против нашей страны попытку недобросовестной конкуренции, и призвала Брюссель к ответу. Заявление представителя МИД опубликовано на сайте ведомства.

Ранее Мария Захарова заявила, что администрация Белого дома пытается помешать Джо Байдену наладить диалог с Россией, распространяя информацию о вмешательстве нашей страны в выборы.