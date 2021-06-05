Захарова поставила всех перед трудным выбором после ПМЭФ: "Хотели - вот"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги ПМЭФ-2021, отметив, что здесь "каждый предстал во всей своей красе". Дипломат поставила всех пред непростым выбором, указав на то, что "вы все "лица" видите сами, сравниваете и делаете свои выводы".

"Все обсуждают питерский форум, - обратила внимание у себя в авторском Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова на дискуссии вокруг ПМЭФ-2021. - От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий, внимание к которым приковано во всём мире".

Дипломат отметила также, что называть это мероприятие можно по-разному, но "суть осталась та же - это ярмарка", в основе которой лежит простой принцип: людей посмотреть, себя показать.

И каждый показал. Кто обращал внимание на "упаковку" - одежду от кутюр, в которой пришли гости и участники форума, другие развлекались странными, непонятными перформансами с "лежбищем" на полу, третьи же обсуждали будущее России и нашего народа.

"Скоморошество тоже никто не отменял как институт", - не без иронии отметила Захарова, напомнив о классической схеме представления "товара" с помощью "зазывал". Разница только в технологиях, кто и как показывает себя и с какой стороны выставляет.

"Самое ценное в этой концепции то, что вы все "лица" видите сами, сравниваете и делаете свои выводы", - обратила внимание Захарова, добавив, что в таком ключе ПМЭФ-2021 своей цели полностью достиг и "каждый предстал во всей своей красе".

А после поставила всех перед трудным выбором, напомнив об излюбленной либералами и западниками свободе выбора.

"Теперь выбирайте. Хотели свободы - а вот она. Свобода выбора", - резюмировала свой комментарий дипломат.