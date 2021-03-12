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Захарова поставила ультиматум по размещению американских РСМД вблизи России

12 марта 2021, 12:05  •  202 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила ультиматум по размещению американских РСМД вблизи нашей страны.
Захарова уточнила, что размещение американских ракет средней и малой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе повлечет за собой ответ со стороны России.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время своего выступления в дискуссионном клубе, подчеркнул, обращаясь к Вашингтону, что вмешательство во внутренние дела государства недопустимы и "ни у кого нет права учить нас, как жить". Оценивая текущую ситуацию и прогнозируя возможное развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что принципиально важной стала поддержка нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена продлить ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3), на чём настаивала наша страна. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.
"Удовлетворены, что здравый смысл в политике Вашингтона победил", - заметил при этом Антонов, подчеркнув, что России и США удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения буквально в последний момент.

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