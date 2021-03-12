Захарова поставила ультиматум по размещению американских РСМД вблизи России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила ультиматум по размещению американских РСМД вблизи нашей страны.

Захарова уточнила, что размещение американских ракет средней и малой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе повлечет за собой ответ со стороны России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время своего выступления в дискуссионном клубе, подчеркнул, обращаясь к Вашингтону, что вмешательство во внутренние дела государства недопустимы и "ни у кого нет права учить нас, как жить". Оценивая текущую ситуацию и прогнозируя возможное развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что принципиально важной стала поддержка нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена продлить ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3), на чём настаивала наша страна. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

"Удовлетворены, что здравый смысл в политике Вашингтона победил", - заметил при этом Антонов, подчеркнув, что России и США удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения буквально в последний момент.