Захарова поставила диагноз сбежавшему из России Цимбалюку: "А потом придумать байку об угрозе"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила диагноз сбежавшему из страны Роману Цимбалюку. Она раскрыла "хитрый план" украинского журналиста: сначала не вылезать из московских ресторанов, "а потом придумать байку об угрозе".

Так Мария Захарова прокомментировала паническое бегство из России московского корреспондента украинского портала "УНИАН" Романа Цимбалюка, который испугался административного преследования за разжигание межнациональной розни. Цимбалюк заявил, что решил вернуться на родину, поскольку в России он ощущает "угрозу своей личной безопасности".

В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко - Гордона",

- пишет официальный представитель МИД России в Telegram.

Она напомнила, что Цимбалюк много лет жил в Москве. За все эти годы он без конца кричал про "российско-украинскую войну", плодил разжигающие ненависть фейки в интернете, но при этом "не вылезал из московских ресторанов".

На вопрос "Чего же ты мучаешься в тылу врага?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности,

- рассуждает Захарова.

Представитель МИД сравнила новоиспечённую "жертву режима" с другим украинским скандальным журналистом - Аркадием Бабченко, который некогда инсценировал свою смерть ради пиара самого себя и украинских спецслужб.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова

Напомним, московский корреспондент УНИАН решил уехать на родину вскоре после того, как получил приглашение на беседу от прокурора Москвы.

Роман Цимбалюк много лет являлся "звездой" пресс-конференций президента России Владимира Путина. В отличие от своих русских коллег в Киеве он каждый год получал аккредитацию на мероприятие. Журналист известен своими вопросами прокурорского характера, которые задаются для того, чтобы сделать политическое заявление, а не для того, чтобы получить ответ. Так, например, однажды он спросил у Путина, что бы тот почувствовал, если бы украинские танки оказались на Кубани.