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Захарова поставила диагноз американским СМИ, купившимся на "боевых афроамериканцев" Ходорковского
22 мая 2019, 05:09 • 61 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила диагноз американским СМИ, сравнив их с психически больным математическим гением Джоном Нэшем. Поводом для этого стало то, что пресса купилась на сообщения центра Ходорковского, повествующие о "боевых афроамериканцах", которых Россия готовит для диверсий в США…
Новость, похожую скорее на сценарий "клюквенного" фильма, но при этом подающуюся вполне серьезно, Захарова увидела в американском издании NBC. И очень удивилась, поделившись изумлением с читателями в фейсбуке.
"NBC публикует документ, который "может свидетельствовать о том, что Россия вмешается в выборы 2020 года". В документе настоящими русскими буквами написано, что Россия собирается тренировать афроамериканцев в боевых лагерях и отправлять их в США для совершения диверсий", - написала дипломат.
Она отметила, что, по данным американской прессы, чудо-документ поступил от центра расследований Ходорковского. При этом в NBC мимоходом упомянули, мол, подлинность документа проверить не могут, и сразу же дали слово некоему экс-сотруднику ФБР. Тот, само собой, взялся рассуждать на тему "всё это очень тревожно".
Поведав эту историю, Захарова вспоминает о нобелевском лауреате, математическом гении Джоне Нэше. Великий ученый страдал психическим расстройством - у него, к примеру, была мания на тему захвата Америки.
"Кем? А кем же ещё. Про это даже фильм сняли оскароносный, "Игры разума". Выдающийся учёный и психически больной одновременно. Научные труды, которые были отмечены Нобелевской премией, и при этом слуховые галлюцинации, ощущение себя императором Антарктики, воображаемая работа по спасению мира.
Вот, мне кажется, нечто похожее развивается сейчас в американских СМИ на глобальном уровне. С одной стороны, старейшие издания с традициями и аудиторией. С другой - массовое помешательство на теме русофобии. Хорошая новость, Нэш излечился. Плохая - на это у него ушло почти 40 лет", - написала Захарова.
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