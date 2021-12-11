Мария Захарова поставила CNN в тупик одним вопросом о США и России. Дипломат обратила внимание на одну новость, обнародованную американским каналом. Он передал, что ЦРУ решило направить больше усилий на то, чтобы подготовить кадры против Москвы и Пекина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале обратила внимание на одну новость, обнародованную американским каналом CNN.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, которые знакомы с происходящим, передало, что ЦРУ решило направить больше усилий на то, чтобы подготовить кадры против России и КНР.

Дипломат, однако, указала на то, что именно в этом же Вашингтон, представители НАТО и многие западные телеканалы и издания обвиняют Москву и Пекин.

Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?

- задалась вопросом спикер внешнеполитического ведомства России.

Она также добавила, что очень хотела бы, чтобы CNN и другие подобные СМИ наконец узнали ответ на этот вопрос от американских властей.