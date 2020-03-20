Захарова посоветовала ЕС не использовать «мемы» о российской угрозе

Вместо того чтобы использовать «мемы» о якобы существующей российской угрозе, Евросоюзу стоит сосредоточиться на оказании помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции странам-членам. Такое заявление в четверг, 19 марта, сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы предлагаем коллегам в Брюсселе перестать использовать «мемы» о некоей российской угрозе и сосредоточиться на оказании своим членам — Италии, Испании и другим наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции членам Евросоюза — реальной помощи в этой сложнейшей ситуации», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Она назвала аморальной попытку замаскировать «собственные проблемы в борьбе с новой инфекцией» докладами и вбрасыванием материалов с необоснованными антироссийскими формулировками.

«Это, конечно же, прискорбно», — отметила представитель МИДа.

16 марта Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS), согласно данным Financial Times, подготовила внутренний доклад, согласно которому Россия якобы запустила в социальных сетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что русофобская одержимость Запада пойдет на спад, однако заметил, что пока этого ждать не приходится.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе на 19 марта коронавирусом заразились 86 782 человека, умерли 4070 человек. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Италии, где зафиксировано 35 533 случая заражения коронавирусом. В России на данный момент зафиксировано 199 случаев инфицирования, летальных исходов в результате заболевания нет.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. За два с лишним месяца болезнь охватила 177 стран мира. Заражены уже более 207 тыс. человек, более 8,6 тыс. скончались.