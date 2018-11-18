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Захарова посоветовала британским СМИ обратить внимание на Донбасс, а не на мультики

18 ноября 2018, 16:39  •  16 • Политика
Пресс-секретарь МИД России прокомментировала абсурдные публикации в британских СМИ, посвященные мультфильму «Маша и Медведь».
Западу удобнее видеть угрозу «гибридной войны» в российских мультфильмах, чем обращать внимание на конфликт в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Ранее британское издание The Times назвало популярный и безобидный детский мультфильм «Маша и медведь» элементом «кремлевской пропаганды». Журналисты ссылаются на мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который утверждает, что главная героиня Маша «ведет себя по-путински».
Комментируя ситуацию, Захарова отметила, что Запад занял «очень удобную позицию», не замечая реальных проблем. Например, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.
«С одной стороны, ценности сохраняются, за которые Запад стоит горой, а именно - «противодействие угрозам». С другой стороны, то, что выгодно им самим, то, что отвечает их собственным геополитическим интересам, остается в стороне, без критики»», - подчеркнула дипломат в интервью изданию «Взгляд».

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