Захарова: посол РФ получает неграмотные отписки по делу Скрипаля от британского МИД

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании получает от британского МИД неграмотные отписки на запросы и ноты российской стороны по делу Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные", - сказала она.

"Удивляет уровень работы британской стороны. <...> Огромную роль здесь играет спешка - раз, и полное отсутствие координации внутри - это два", - прокомментировала действия британского МИД Захарова.

Отношения России и Великобритании обострились на фоне инцидента, произошедшего 4 марта в Солсбери, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.