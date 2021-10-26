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Захарова после шведской документалки об СССР: "Жизнь никогда не будет прежней"

26 октября 2021, 13:30  •  150 • Политика
После просмотра шведского документального фильма о загадочном СССР официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, после чего жизнь шведских адмиралов "никогда не будет прежней".
В своём Telegram-канале Захарова рассказала о новом шведском документальном фильме о том, как как они в 1980-е "безуспешно пытались найти и обезвредить в своих территориальных водах советские подводные лодки".
Представитель МИД сравнила этот фильм с передачами об НЛО, когда по заказу снимают материал в какой-нибудь дремучей глуши, где якобы произошло что-то таинственное, большинство это видели, но, как всегда, не смогли запечатлеть.
"С нордической стойкостью шведские авторы рассуждают о природе "таинственных сигналов из глубины", - написала Захарова, отметив, что, как назло, сигналы оказываются то звуками селёдки, то метеобуем.
При этом Захарова напомнила, что, действительно, однажды из-за ошибки навигации советская подлодка заплыла в шведские воды, однако это было в далёком 1981 году, и СССР тогда это сразу признал, сообщив о факте случайного захода.
"С этого момента жизнь "во глубине стокгольмских вод" никогда не будет прежней - следующие 40 лет шведские адмиралы посвятят ловле российских подводных лодок", - написала она, отметив, что по сей день они не поймали ни одной.

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